Cusano Milanino, svolta nel caso del pensionato scomparso: fermato il figlio Lorenzo. L'accusa: «Carmine ucciso e bruciato»

Lorenzo (il figlio) aveva detto che Carmine (il padre) era uscito la sera del 30 dicembre a comprarsi una pizza in ciabatte e pigiama, e non aveva fatto più rientro a casa. Ma che lui non se ne era manco accorto. Solo il giorno dopo aveva dato l’allarme. Però, gli inquirenti hanno cominciato a trovare troppe falle in quella versione.

Le liti burrascose tra padre, vedovo e malato, e figlio, ammesse dallo stesso giovane, la convivenza difficile e poi, forse, un’ultima discussione sfociata nella violenza, mortale. È questa l’ipotesi sulla morte di Carmine D’Errico, il 65enne scomparso dalla villetta di via Libertà a Cusano Milanino da oltre un mese. Ora si è appurato che è suo il corpo carbonizzato ritrovato il 21 gennaio a Cerro Maggiore, in una fabbrica abbandonata, da tre ragazzi che stavano girando un video musicale. A essere sospettato del delitto è il figlio Lorenzo, 33 anni, che per un mese intero, anche a Chi l’ha Visto, si era lanciato in appelli al padre, perché tornasse. Nel suo racconto però gli investigatori hanno rilevato diverse incongruenze. E ieri lo hanno fermato dopo che i carabinieri del Ris di Parma, insieme ai colleghi del Nucleo Investigativo di Milano e di Sesto San Giovanni, sono entrati nella villetta sequestrata dai magistrati monzesi alla ricerca di tracce, soprattutto ematiche. E forse proprio in casa il figlio potrebbe avere ucciso il padre trascinandolo poi in auto e portandolo a Cerro Maggiore. Un altro elemento strano il ritrovamento dell’auto della vittima, diversi giorni dopo la sua scomparsa, a poco più di trecento metri da casa, quando sembrava sparita nel nulla. Nel garage della villetta, inoltre, i carabinieri hanno sequestrato una pistola, non regolarmente detenuta né dal padre né dal figlio, con proiettili. E poi quel corpo carbonizzato a Cerro Maggiore. Nei giorni scorsi era stato reso noto che apparteneva a un uomo italiano di mezza età, probabilmente colpito alla testa con un corpo contundente. Ieri la conferma che era il corpo Carmine D’Errico. A quel punto sono scattate le manette per il figlio.

