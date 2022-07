Nuota nel canale Villoresi, s’incastra nella chiusa: muore a 13 anni

Dieci minuti sott’acqua. Troppi. Non ce l’ha fatta il 13enne che sabato pomeriggio si è tuffato nella conca del canale Villoresi ed è rimato incastrato in una grata della chiusa, a Parabiago. Quando è stato ripescato era già in arresto cardiaco. Trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Varese, il ragazzino purtroppo è morto nella tarda serata di sabato. E ieri nello stesso ospedale è morto un altro giovanissimo, un 15enne ricoverato da mercoledì scorso dopo un malore mentre faceva il bagno nel Lago Maggiore, ad Arolo.

Sabato pomeriggio a Parabiago la tragedia si è consumata davanti alla famiglia del 13enne, di origini peruviane, riunita per un pic-nic sull’argine del canale Villoresi, nei pressi dell’ex fonderia Riva. Il ragazzino si è tuffato nella conca ed a un certo punto non è più riemerso. I primi ad accorgersi di quel che stava accadendo sono stati la madre e i fratelli, che hanno cominciato a gridare e a chiedere aiuto. Immediatamente cinque tunisini, anche loro sulla riva della conca, si sono buttati e lo hanno ripescato. Ma a quel punto, secondo la ricostruzione, erano già passati dieci minuti. Le sue condizioni fin da subito sono apparse gravissime: aveva perso i sensi ed il cuore non batteva più. Passanti e carabinieri, nel frattempo giunti sul posto, si sono alternati nel massaggio cardiaco, proseguito anche durante il trasporto in elicottero all’ospedale Circolo di Varese. Nel tragitto il ragazzo si è ripreso. Ricoverato in terapia intensiva, intorno alle 21 purtroppo è morto.

In quello stesso ospedale ieri è deceduto anche il 15enne, italiano di seconda generazione, che mercoledì scorso si è tuffato nel Lago Maggiore dalla spiaggia di Arolo, nel Comune di Leggiuno. Mentre faceva il bagno ha avuto un malore. Gli amici lo hanno portato a riva e hanno cercato di rianimarlo. Poi il ricovero a Varese, dove ieri il suo cuore ha smesso di battere.

