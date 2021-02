Blue Note, aperto il brunch ma a digiuno di live. De Micheli: «Perché si può mangiare ma non si può suonare?»

Cos’è un assolo jazz senza il pubblico che lo ascolta? È come una pietra preziosa allo stato grezzo, perché è solo l’applauso a modellarlo e renderlo qualcosa di simile a un gioiello da vetrina. Ecco perché la notizia che il Blue Note - tempio jazz nel cuore del quartiere Isola – ha riaperto i battenti per la ristorazione fino alle ore 18 è qualcosa di prezioso ma, per gli amanti della grande musica, non è abbastanza. Non lo è nemmeno per Andrea De Micheli, presidente e amministratore delegato di Casta Diva Group, holding proprietaria del Blue Note.

Sarà un primo passo verso la rinascita?

«Lo auspichiamo. Anzi, riteniamo vitale un ritorno alla musica a breve termine, perché è la ragione sociale di questo e altri locali storici della città».

Dal 6 febbraio avete aperto al brunch ma, come dice il vostro slogan, restate a digiuno live: come farsi notare dalle istituzioni?

«Noi ci abbiamo provato con una protesta pacifica dal valore simbolico. Chi vuole sostenerla può commentare sui social all’hashtag #WeWantMusicBack. Abbiamo invitato proprio sabato scorso alcuni artisti, Nick The Nightfly, Paola Folli, Luca Jurman, Lo Greco Bros, Claudio Fasoli, a salire sul palco, accanto ai propri strumenti e a debita distanza, senza suonare ma semplicemente pranzando».

Il messaggio è chiaro: se in zona gialla è sicuro mangiare, perché non suonare?

«Appunto. Non siamo irresponsabili, siamo ben consci delle ragioni di protezione della salute collettiva. Il nostro staff di oltre ottanta tra impiegati e collaboratori ha sempre seguito le regole. Ma c’è un’altra salute da tutelare».

Quale?

«Quella psicologica. In questo periodo di grande stress sociale, di rabbia e noia, la musica è un meccanismo psicologico positivo».

Quanto lo stop ha danneggiato il Blue Note?

«L’industria ha registrato un 70% rimasto sul campo. Va tenuto conto anche che una voce importante per il Blue Note erano gli eventi aziendali, come i convegni. Il danno a pioggia per alberghi, ristoranti e locali».

Oggi come reagisce il Blue Note?

«Registriamo alcuni concerti con mezzi professionali, fino a otto telecamere e con audio in hd, che vengono visti in ventisei paesi nel mondo. Ma la musica dal vivo è un’altra cosa».

Il calendario interrotto verrà ripreso?

«La maggior parte degli artisti ci ha assicurato che tornerà a tempo debito. Chi conosce il Blue Note sa che qui vengono star internazionali come Billy Cobham e Incognito».

Per la riapertura prevedete una festa simbolica?

«Come Blue Note abbiamo un rapporto speciale con la Croce Rossa Italiana: se a maggio potremo ripartire, per la festa internazionale di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa ci sarà un evento importante».

