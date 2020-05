Bambino compie gli anni: speciale festa di compleanno alle Grotte di Frasassi appena riaperte

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Maggio 2020, 15:27

Meglio di gonfiabili e palloncini. E' stata una festa di compleanno unica per un bambino diaccompagnato da mamma, papà e fratellino nel viaggio fantasy delle grotte carsiche di, appena riaperte dopo il lockdown. Unpensato dai genitori per spazzare via, almeno per qualche ora, l'annus horribilis del. «Quando ci hanno telefonato abbiamo detto subito di sì, erano gli unici quel giorno, una famiglia di quattro persone con due bambini, un evento rarissimo visitare le grotte da soli» commentavice presidente delche gestisce il sito della meraviglie, il più visitato ininsieme alle. E il primo a riaprire anche se con piccolissimi numeri, la famiglia di 4 persone, appunto, oppure domenica scorsa che ha visto cento visitatori passeggiare tra le gigantesche formazioni calcaree.LEGGI ANCHE Genga, le spose di Fielden sfilano nelle Grotte di Frasassi «Siamo lontani dai numeri record dello scorso anno, 278mila presenze, ma come consorzio abbiamo deciso di riaprire subito, il 18 maggio, e- dice Burzacca - Abbiamo avuto in tutto finora 300 persone, che per noi sono un buon inizio., come applicazione delle misure di sicurezza. Spesso ci chiamano per sapere come stiamo andando».LEGGI ANCHE Alberto Angela: dal 12 marzo quattro nuove puntate delle “Meraviglie” d'Italia Il primo impatto è buono. Nella fase due del coronavirus, anche a Frasassi, nelle, si entra con mascherine e guanti, i biglietti sono elettronici, il termoscanner all'entrata permette l'accesso solo a chi non ha febbre, i percorsi sono distanzianti, i gruppi a numero limitato e le balaustre vengono sanificate dopo ogni visita. Non sarà facile riagganciare i numeri stellari del 2019 - 278mila visitatori, di cui 50mila studenti, 40mila stranieri, in prevalenza tedeschi, e 100mila giovani fino a 30 anni - ma qui, dalle grotte ipogee, si apre la vera scommessa del turismo post-emergenza sanitaria: natura, sentieri, scampagnate e sicurezza.E anche per questo lestanno facendo un po’ da apripista per tutti gli altri siti italiani, dalla(Lucca) a Castellana in Puglia a quelle diin, tutte con visite ancora sospese, o quelle di Bossea inche, come scritto sul sito, riprenderà gli ingressi dal 1 giugno. Tutte insieme le grotte turistiche hanno oltre un milione di visitatori, veicolano e caratterizzano il turismo tanto che il presidente dell'associazione Grotte turistiche italiane (Agti),ha scritto al premier Conte per sottolineare esigenze e ripartenza. Ancora nessuna rispoata, peròle grotte attraggono famiglie, ragazzi, esperti e tanti turisti stranieri, come appunto succedeva a Frasassiche fino all’anno scorso, magari, piantavano la tenda al Monte Conero e andavano almeno una volta a visitare l’abisso Ancona, gigantesca sala di stalattiti e stalagmiti, per poi passeggiare trache formano paesaggi di coralli rossi, radici, candele,, alberi alti come palazzi, un organo a canne che sembra suonare e quanto di più la fantasia può generare ai nostri occhi.Il 18 maggio del 2020 per le Grotte di Frasassi, che di anni ne hanno 120mila, è come stare all’anno zero o quel settembre 1971 quando. Si riparte forti di un passato che ha vistodedicare un puntata nella sua trasmissione Meraviglie,ambientarci il video del brano Stupido Hotel evibrare la sua voce di soprano. «Siamo consapevoli di non poter contare ancora su presenze extra-regionali – diceavvocato e sindaco di Genga – ma è doveroso promuovere un messaggio di fiducia. La riapertura delle Grotte sottintende la ripartenza di tutto il nostro territorio, la cui vitalità ruota attorno al forte traino del complesso ipogeo. Siamo realisti e non ci aspettiamo un flusso che ci riporti alle stagioni pre-emergenza, ma valutiamo che sia importante rimettere in moto un settore che sta già pagando le conseguenze del momento»., il piccolo comune marchigiano Covid free (un solo positivo già guarito) che ospita le Grotte di Frasassi, prova a catturaredue fatto di aria profumata, panorami larghi, spazi apertidove il distanziamento sociale era ed è una caratteristica garantita anche prima dell'emergenza coronavirus. «I nostri territori consentono ai turisti di poter apprezzare le bellezze paesaggistiche e ambientali in completa sicurezza - dice ancora l’ingegnere Burzacca - tanto che, da sempre, l’area di Frasassi si conferma quale meta preferita per escursionisti, vacanzieri e famiglie. La promozione del territorio ripartirà dalle attrazioni ambientali».