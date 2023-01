Superenalotto, gioca due euro e perde 356 milioni per un... punto: ne vince 'solo' 20mila

di Redazione web

Il Jackpot al Superenalotto di 356 milioni di euro (accarezzato per un momento) è sfumato per un solo numero: è accaduto a un giocatore che si è recato nell’edicola, bar, caffetteria Verdi di Posmon, in provincia di Treviso, dove anche i titolari sono increduli per l’accaduto. Il giocatore che ha comprato una schedina da due euro, tuttavia, è stato comunque baciato dalla fortuna anche se si è dovuto 'accontentare' di una vincita (non milionaria): poco più di 20mila euro. La notizia la riporta il Gazzettino.

Chi è il vincitore

«Il giocatore non è un nostro cliente - dice Fabrizio Menegon, il titolare dell’edicola, bar, caffetteria Verdi di Posmon, al Gazzettino -. Ha centrato cinque numeri su sei: 37 52 58 74 78. Il terzo numero giocato è stato il 43, mentre è uscito un 44. Insomma, un punto di differenza».

La vincita di poco più di 20mila euro, tuttavia, non può non aver lasciato l’amaro in bocca all'anonimo giocatore che per un solo numero ha mancato la vincita record di 256 milioni di euro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Gennaio 2023, 11:04

