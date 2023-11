Superenalotto, centrati due 5 da 64mila euro: ecco dove

di Redazione web

Superenalotto. La dea bendata bacia San Stino di Livenza nel Veneziano e Terzigno in Campania. Nessun "6" nella terza estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 83,2 milioni di euro.

Nel concorso di oggi, venerdì 10 novembre, riporta Agipronews, sono stati centrati però due punti "5" da 64.148,47 euro ciascuno: uno a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, presso il Bar Zanon in Corso Cavour 10, e il secondo a Terzigno, in provincia di Napoli. Da segnalare anche 4 "4 stella" da 42.559 euro l’uno. L’ultimo "6" da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Novembre 2023, 21:56

