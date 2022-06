SuperEnalotto, via libera alle novità sperimentali per il Jackpot e le vincite immediate "WinBox"

Via libera dell’Agenzia Dogane e Monopoli alle variazioni regolamentari del Jackpot del SuperEnalotto e delle vincite immediate "WinBox1" e "WinBox2", abbinate al gioco. È quanto si legge nella determinazione pubblicata da Adm.

Leggi anche >

Il provvedimento firmato dal dg Marcello Minenna, spiega agipronews, ridefinisce per ciascun concorso, «in assenza di almeno una vincita di seconda categoria, l’ammontare delle quote percentuali del relativo montepremi da destinare al fondo di gestione e al montepremi di prima categoria».

In particolare, «il 20 per cento è cumulato con quello dei premi di prima categoria del concorso successivo», mentre «l’80 per cento è accantonato nel fondo di gestione». Le modifiche verranno introdotte in via sperimentale dal concorso del 2 luglio, mentre il periodo di prova delle modifiche regolamentare è prorogato al 27 settembre.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Giugno 2022, 17:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA