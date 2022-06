SuperEnalotto: centrati due “5” da 113 mila euro, ecco dove

SuperEnalotto: la fortuna si ferma in Toscana e Lombardia. Centrati due ​“5” da 113 mila euro. Il Jackpot, intanto, continua a salire arrivando a quota 230,4 milioni di euro – record nella storia del gioco - che saranno in palio nella prossima estrazione.

Leggi anche > Estrazioni Superenalotto, Lotto e 10eLotto di martedì 28 giugno 2022: numeri vincenti e quote

Nel concorso del 28 giugno, come riporta Agipronews, è stato sono stati centrati due “5” da 113.105,97 euro. La prima giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di via Inghilterra 84 a Livorno, in Toscana. La seconda resso l'esercizio di via Enrico Fermi 85 a Orsenigo, in provincia di Como.

L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019. in Toscana il premio di prima categoria manca dal 2014, con gli 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Giugno 2022, 20:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA