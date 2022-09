Superenalotto, in otto studiano un sistema e centrano vincita da 780 mila euro in tutta Italia

di Marco Corazza

Hanno preparato un sistema che ha permesso di vincere in tutta Italia 780.000 euro: un gruppo di scommettitori di Portogruaro (Venezia) ne intasca 40 mila. La fortunata vincita è arrivata con l'ultimo concorso del Superenalotto.

SUPERENALOTTO: IL MAXI SISTEMA VINCENTE

Otto giocatori di Portogruaro avevano preparato un sistema da 10 x 10. Una schedina che è stata condivisa in rete attraverso la Sisal per un incasso complessivo di 6.930 euro suddivisi in 250 quote. Ciascuno degli otto portogruaresi ha preso una quota puntando 27.75 euro che hanno garantito una vincita di poco più di 40 mila euro ovvero 5090 a testa.«Per la vincita c'è comunque una trattenuta erariale del 20 per cento - spiega Gabriele Nogherotto della Totoricevitoria Olivo che prepara i sistemi - in pratica su 780 mila euro di vincita lo Stato ne ha trattenuto 156 mila».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Settembre 2022, 11:39

