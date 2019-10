Superenalotto, ritirato il Jackpot da record di 209 milioni di euro. Mistero sul vincitore

Superenalotto

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 8 ottobre 2019: i numeri vincenti​

Million Day, diretta estrazione di oggi martedì 8 ottobre 2019: i numeri vincenti​

Martedì 8 Ottobre 2019, 18:03

Non c'è più nessun caso irrisolto. A circa un mese e mezzo dalla vincita la schedina vincente del Jackpot dei record, centrato lo scorso 13 agosto a Lodi con una giocata di soli due euro, è stata presentata per le procedure di ritiro del premio.Caso rientrato dunque. La Sisal la annuciato che la schedina vincente del, centrato lo scorso 13 agosto a Lodi con una giocata di soli due euro, è stata presentata per le procedure di ritiro del premio. Non si è presentato il vincitore, che mantiene dunque un prevedibile anonimato, spiega Agipronews, ma un ente bancario incaricato. Da oggi in Italia c’è un super ricco in più. La schedina è stata giocata al bar Marino di via Cavour 46, a Lodi: «Si tratta della terza vincita di un certo rilievo nel nostro bar - racconta la titolare Marisa- Nel 2017 sempre qui è stato centrato un 5 da 107mila euro, mentre l’anno scorso è arrivato un 5stella da 50mila euro. Ci troviamo al centro di Lodi, ma qui arrivano parecchi avventori da fuori, innanzitutto per il mercato».