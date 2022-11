In vista della festa dell’Immacolata le estrazioni del SuperEnalotto subiranno alcune modifiche: il concorso n. 147 di giovedì 8 dicembre è posticipato a sabato 10 dicembre, mentre l’estrazione del concorso n. 148 di sabato 10 dicembre è posticipata a lunedì 12 dicembre. In arrivo novità anche per il nuovo SuperStar "Super Natale".

SuperEnalotto: posticipata l'estrazione dell'8 dicembre, al via l'iniziativa Super Natale. Ecco quando si potrà giocare

Le estrazioni del Superenalotto dell'8 e del 10 dicembre si spostano rispettivamente al 10 e al 12 dicembre. La comunicazio in una nota ufficiale riportata da agipronews. In vista delle festività natalizie, inoltre, torna l'iniziativa "Super Natale", un appuntamento con la fortuna che si aggiunge al sogno di realizzare il grande Jackpot che ora vale 312,6 milioni di euro, ed è il montepremi più alto al mondo.

L'iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar "Super Natale" assegnerà 600 super premi garantiti da 20 mila euro ciascuno. I 3 concorsi speciali oggetto dell'iniziativa SuperEnalotto SuperStar "Super Natale" saranno il numero 155 di martedì 27 dicembre 2022, il numero 156 di giovedì 29 dicembre 2022 e il numero 157 di sabato 31 dicembre 2022.

Sarà possibile convalidare una giocata sul primo dei concorsi speciali, già a partire da mercoledì 23 novembre 2022, all'apertura del concorso n. 155. Per ogni combinazione di SuperEnalotto SuperStar, convalidata per almeno uno dei concorsi speciali, verrà assegnato un codice univoco alfanumerico con il quale concorrere ai premi garantiti in palio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Novembre 2022, 15:26

