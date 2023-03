Superenalotto di martedì 7 marzo 2023, niente 6: centrato un cinque. Ecco dove e quanto ha vinto

Nessun "6" nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto, e il Jackpot sale così a 65.2 milioni di euro. Nel concorso di martedì 7 marzo è stato centrato però centrato in Lombardia un "5" da 252.649,96 di euro. Sfiorato dunque il montepremi finale per un solo numero.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 7 marzo 2023: i numeri vincenti

Superenalotto, estrazione 7 marzo: niente "6", centrato un cinque da oltre 252 mila euro. Ecco dove

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

2 38 49 64 81 89

Numero Jolly 43 Numero Superstar 10

SUPERENALOTTO, IL VINCITORE

Il fortunato giocatore che ha indovinato "solo" cinque numeri dell'estrazione del Superenalotto si porta a casa però un bel gruzzoletto. Il "5" da oltre da oltre 252 mila euro è stato centrato, come riferisce agipronews, a Bovisio-Masciago (MB) presso il punto vendita Sisal Bar Franca situato in Via Marconi 1 con una schedina gioco da tastiera. Da segnalare anche otto "4 stella" da 45.604 euro ciascuno.

L’ultimo "6" da 371 milioni di euro è stato centrato il 16 febbraio 2023 grazie alla Bacheca dei Sistemi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Marzo 2023, 21:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA