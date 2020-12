Milano, sfiorato il 6 al Superenalotto: centrato un 5 da 18mila euro

La provincia di Milano sfiora ancora il "6" al SuperEnalotto. Nel concorso di martedì 29 dicembre un giocatore di Cernusco sul Naviglio, riporta agipronews, ha centrato un "5" da 18.107,36 euro, con una schedina convalidata nella tabaccheria in via Marcelline 23. Il Jackpot, intanto, continua a crescere, e per l'ultimo appuntamento dell'anno metterà in palio 84,9 milioni. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Dicembre 2020, 13:17

