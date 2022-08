Superenalotto, pioggia di vincite grazie ai "5". Ecco dove

Lombardia, Campania, Puglia, ma anche Abruzzo e Friuli Venezia Giulia. E' pioggia di "5" nell'ultimo concorso del Superenalotto, quello del 13 agosto. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 254,8 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso.

Estrazioni Lotto, 10eLotto e Superenalotto : i numeri vincenti e le quote

Doppietta in Lombardia nel concorso del 13 agosto del Superenalotto dove sono stati centrati due “5” del valore di 51.751,52 euro ciascuno. Le due giocate vincenti, riporta agipronews,sono state convalidate nel bar Centrale di via Provinciale 6870 a Centro Valle Intelvi, in provincia di Como, e nella tabaccheria Abbatiello, sulla strada provinciale per Mortara/Bennet 7, a San Martino Siccomario, in provincia di Pavia.

Anche il Friuli Venezia Giulia baciato dalla fortuna dove è stato centrato un “5” del valore di 51.751,52 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel punto vendita L'Angolotto di via Gorizia 31-33 a Monfalcone, in provincia di Gorizia.

L'Abruzzo e la Puglia si confermano protagonista al SuperEnalotto: nel concorso del 13 agosto, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 51.751,52 euro. In Abruzzo la giocata vincente è stata convalidata nel bar La Pantera Rosa di via del Cantarello, a L'Aquila. Mentre in Puglia nella tabaccheria di via Per Montemesola, presso l'Ipercoop, a Taranto.

Infine è in Campania l'ultima giocata vincente dell'estrazione del 13 agosto del Superenalotto convalidata nel punto vendita di Maria Rosaria Cinque in via Mergellina 35/F a Napoli.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Agosto 2022, 12:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA