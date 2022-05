Superenalotto, il jackpot vola a 206,5 milioni: il montepremi si avvicina al record storico

Ancora nessun 6 nell'ultima estrazione del Superenalotto. L'estrazione del 17 maggio 2022 è stata sfortunata per i milioni di italiani che hanno tentato la fortuna cercando i sei numeri vincenti. E adesso il record del montepremi più alto di sempre è a un passo. Il premio è già il più alto di tutte le lotterie mondiali.

Giovedì 19 maggio nell'estrazione numero 60, la cifra in palio è da capogiro. Gli italiani proveranno a vincere ben 206 milioni e 500 mila euro: la seconda cifra più alta della storia. Il Superenalotto, infatti, detiene il record del più alto jackpot mai vinto ad una lotteria europea con una singola giocata, ovvero quello da 209,1 milioni di euro di martedì 13 agosto 2019. Questa cifra da record fu vinta a Lodi, in Lombardia, e vale ben 32 milioni in più rispetto al precedente record di 177,7 milioni di euro vinti con una giocata sistemica da 70 quote con base a Milano.

Per la seconda volta nella storia, dunque, il jackpot ha superato la soglia dei 200 milioni di euro ed è attualmente il montepremi più alto di tutte le lotterie mondiali. L'ultimo 6 centrato nei 25 anni di storia del Superenalotto risale al 22 maggio 2021, quando un fortunato vincitore si portò a casa 156 milioni con una schedina da 2 euro giocata nel comune di Montappone, borgo in provincia di Fermo. Il montepremi venne riscosso appena qualche giorno dopo, in tempi record. Da allora è trascorso quasi un anno senza che nessuno abbia centrato la sestina vincente.

E in Italia sale la febbre per la vincita mostruosa capace di cambiare la vita a intere generazioni.

