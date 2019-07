SuperEnalotto, sfiorato il jackpot record da 182 milioni di euro

La fortuna fa ancora tappa in Campania con il SuperEnalotto: un giocatore di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, ha sfiorato il Jackpot record, nel concorso di ieri, e vinto 83.209,38 euro con un «5», come riferisce Agipronews. La schedina vincente è stata convalidata alla Totoricevitoria F.lli Iodice di via Verdi, 1. Il Jackpot, nel frattempo, continua a salire e ha raggiunto i 182,7 milioni di euro, premio più alto in assoluto nella storia del gioco e primo al mondo.



L'ultimo avvistamento è stato più di un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre in Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellamare di Stabia. Venerdì 5 Luglio 2019, 17:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA