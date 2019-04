Superenalotto, sfiorato il jackpot record da 130 milioni: doppia maxi vincita

Doppio colpo al SuperEnalotto in Veneto nell’ultimo concorso: è stato sfiorato il Jackpot record e sono stati comunque centrati due "5" da 41mila euro ciascuno, con le schedine convalidate a Verona (al bar Franca in via Golosine 115) e a Treviso (alla tabaccheria Bernardini in via Sant’Angelo 80).



Lo riferisce Agipronews: il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 134,1 milioni di euro, premio in palio più alto al mondo e quinto nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno dello scorso anno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Veneto il 6 manca da agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle. Ultimo aggiornamento: 17:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA