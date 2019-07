SuperEnalotto, il Jackpot entra nella storia: 179,6 milioni di euro. E la raccolta vola

Il Jackpot record del SuperEnalotto resiste e la raccolta vola anche a giugno: nell’ultimo mese le giocate fra SuperEnalotto e SuperStar hanno raggiunto i 153 milioni di euro, anche grazie al premio di prima categoria che è arrivato a 179,6 milioni di euro, più alto in assoluto nella storia del gioco e primo al mondo. Una raccolta che supera i 150 milioni del marzo 2018, quando poi il Jackpot fu vinto a Caltanissetta (130 milioni il 17 aprile 2018).



Da inizio 2019, informa Agipronews, il totale della raccolta ha superato gli 815,5 milioni di euro, mentre la vincita più ricca è stata il 5 Stella da 726mila euro realizzato a Partinico (Palermo) lo scorso sabato, 29 giugno.



Complessivamente solo con i premi di seconda categoria più ricchi (5 Stella, 5+ e i 5 al di sopra dei 50mila euro) nel 2019 ai giocatori sono state redistribuite vincite per circa 4,8 milioni di euro. La sestina esatta è stata centrata l’ultima volta più di un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote.

