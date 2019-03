Superenalotto, il jackpot da 126,6 milioni è il più alto del mondo

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 26 marzo 2019​

Con ben 126,6 milioni di euro, quello delin palio questa sera è il jackpot più alto del mondo: nella notte, riporta infatti Agipronews, è stato centrato ilda 768 milioni di dollari, in quel momento il premio più alto al mondo, e la palma passa adesso al concorso italiano. Powerball ha trovato un vincitore a New Berlin, in Wisconsin: il maxipremio è il terzo più alto mai assegnato negli USA.Per quanto riguarda invece il jackpot del Superenalotto, quello attuale è il sesto più alto nella storia ventennale del gioco: già da un paio di mesi il premio ha superato la soglia dei 100 milioni, e in oltre 20 anni e con 120 premi assegnati, sono soltanto sei le sestine vincenti che hanno superato quota 100. L’ultima volta che qualcuno ha azzeccato la sestina vincente è accaduto il 23 giugno dell'anno scorso, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote.1 30/10/2010 177.729.043,16 € Sperlonga e altre città2 27/10/2016 163.538.707,00 € Vibo Valentia3 22/08/2009 147.807.299,08 € Bagnone4 09/02/2010 139.022.314,64 € Parma e Pistoia5 17/04/2018 130.195.242,12 € Caltanissetta(fonte: Agipro)