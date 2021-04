Superenalotto, festività 1 maggio: estrazione posticipata a lunedì 3 maggio. L’estrazione del concorso n° 52 del conconrso , vista la concomitanza con la la Festività dei Lavoratori, si sposta di due giorni. Per non perdere l’appuntamento con la fortuna - si legge in una nota Sisal - i giocatori possono partecipare a tutti i concorsi con la giocata in abbonamento, oppure online e da mobile.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Aprile 2021, 15:09

