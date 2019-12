Superenalotto: per le festività natalizie cambiano i giorni di estrazione. Ecco tutti gli aggiornamenti

Lunedì 2 Dicembre 2019, 13:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. In occasione delle festività natalizie, lesubiranno le seguenti: l’estrazione del concorson. 154 di martedì 24 dicembre, riporta Agipronews, è anticipata a lunedì 23 dicembre 2019.L’estrazione del concorson. 155 di giovedì 26 dicembre è anticipata a martedì 24 dicembre 2019.La chiusura di questo concorso è prevista per le ore 18.00. La chiusura del concorso SuperEnalotto n. 157 di martedì 31 dicembre è prevista per le ore 18.00.