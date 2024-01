Superenalotto, l'estrazione di lunedì 8 gennaio 2024: i numeri vincenti di oggi

di Redazione web

Superenalotto, l'estrazione dei numeri vincenti di oggi lunedì 8 gennaio 2024: non conosce sosta la caccia alla sestina vincente. Su Leggo.it in tempo reale tutti i numeri vincenti del concorso di oggi. Dopo il 6 da oltre 85 milioni centrato a Rovigo il 16 novembre 2023, il Superenalotto ritorna oggi con il recupero dell'estrazione saltata per l'Epifania. Il jackpot a disposizione per l'estrazione di oggi per chi dovesse indovinare la sestina vincente è di 42 milioni di euro. Dopo le 20 tutti i numeri vincenti, a seguire le quote.

Lotto e 10eLotto

L'estrazione dell'Epifania, sabato 6 gennaio 2024, non ha avuto luogo per via del giorno festivo: le estrazioni di Lotto e 10eLotto sono state anticipate a venerdì 5 gennaio, mentre oggi è il turno del Superenalotto, che recupera dunque la sua estrazione di sabato. Da domani si torna invece alla normalità, con le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto che si terranno come sempre martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Superenalotto, la combinazione vincente

Questa la combinazione vincente del Superenalotto di oggi:

Superenalotto, le quote

​Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.3 di oggi:

