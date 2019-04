Superenalotto, estrazione posticipata da giovedì 25 a sabato 27 aprile e nuovo recupero lunedì 29

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 2 aprile 2019: i numeri e le quote

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In occasione della, ilposticipa le proprie estrazioni, come accade di solito durante le feste nazionali. L'estrazione del, prevista per giovedì, è stata infattia sabatoPer effetto di questo posticipo, anche l'estrazione successiva, quella del, viene spostata da sabato 27 aprile 2019 a