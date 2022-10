Superenalotto, estrazione anticipata per la Festa di Ognissanti: ecco tutte le informazioni

In occasione della Festa di Ognissanti, si segnala che l’estrazione del concorso SuperEnalotto n° 131 di martedì 1° novembre è anticipata a lunedì 31 ottobre 2022, riporta agipronews. È stato ritenuto necessario spostare la data di estrazione, perché altrimenti avrebbe coinciso con il giorno segnato in rosso sul calendario.

Estrazioni Lotto e Superenalotto di sabato 22 ottobre 2022, numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+

SuperEnalotto

L'appuntamento con la fortuna non è stato annullato, ma solo spostato per la ricorrenza. Sisal, l'azienda italiana che opera nel settore del gioco, ha pensato di anticipare l'estrazione di un giorno.

Oltre alla data, non è stato effettuato nessun altro cambiamento: per scoprire le combinazioni vincenti basterà fare una ricerca veloce sui canali ufficiali di SuperEnalotto, recarsi nei punti di Vendita Sisal, oppure fare affidamento all'app ufficiale per le estrazioni.

MillionDay e MillionDay Extra, l'estrazione di lunedì 24 ottobre 2022: i numeri vincenti https://t.co/fC3FgBpkaN — Leggo (@leggoit) October 24, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Ottobre 2022, 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA