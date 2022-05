SuperEnalotto: l'estrazione del 2 giugno posticipata a sabato

In occasione della Festa della Repubblica, il concorso del SuperEnalotto n. 66 di giovedì 2 giugno 2022 è posticipato a sabato 4 giugno. Di conseguenza, l’estrazione del concorso n. 67 di sabato 4 giugno è posticipata a lunedì 6 giugno.

Come riporta agipronews è quanto si legge in una nota di Sisal. Per non perdere l’appuntamento con la fortuna, è possibile partecipare a tutti i concorsi con la giocata in abbonamento oppure online o da mobile.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Maggio 2022, 11:24

