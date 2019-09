Superenalotto: centrato un "6" da oltre 66 milioni di euro vicino Parma. Schedina da 5 euro: I numeri vincenti

Superenalotto

Questa volta la vincita, da 66 milioni, è stata realizzata a Montechiarugolo, piccolo comune in provincia di Parma, presso il punto vendita 'Tabacchi' situato in via Parma 61.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 17 settembre 2019

Martedì 17 Settembre 2019, 20:40

. La sestina vincente del Superenalotto:. Un'altra vincita milionaria dopo il 6 da 209 milioni del 13 agosto a Lodi.Ad un mese dal jackpot dei record da 209 milioni del 13 agosto a Lodi, viene centrato un nuovo 6 al Superenalotto.Il "6" al Superenalotto centrato questa sera è stato realizzato. Con quella di stasera sono 122 le vincite con il 6 realizzate dalla nascita del Superenalotto.9 18 26 43 60 79Numero Jolly 57Superstar 35Punti 6: 1 totalizzano Euro: 66.369.584,83Punti 5+: NESSUNOPunti 5: 4 totalizzano Euro: 49.820,20Punti 4: 593 totalizzano Euro: 347,28Punti 3: 23.459 totalizzano Euro: 26,17Punti 2: 375.154 totalizzano Euro: 5,05Punti 6SB: NESSUNOPunti 5+SB: NESSUNOPunti 5SS: NESSUNOPunti 4SS: 2 totalizzano Euro: 34.728,00Punti 3SS: 79 totalizzano Euro: 2.617,00Punti 2SS: 1.510 totalizzano Euro: 100,00Punti 1SS: 9.884 totalizzano Euro: 10,00Punti 0SS: 21.246 totalizzano Euro: 5,00Vincite Immediate: 14.675 totalizzano Euro: 366.875,00