Superenalotto, centrato un "sei" vincente da quasi 60 milioni a Sassari: schedina da tre euro. La sestina vincente

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Luglio 2020, 21:27

Ladi oggi martedì 7 luglio:. C'è quindi un super vincitore che si porta a casa un bottino da urlo che per la precisione corrisponde a 59.472.355,48 euro. Ma non solo, sono stati centrati anche tre "cinque" da oltre 52mila euro.Come riporta Agipronews il sei vincente sarebbe stato giocato a Sassari presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Riv 45 situato in via Luna e Sole, 11 con una schedina da soli 3 euro.Quella di stasera è la seconda vincita con punti sei del 2020. Con quella di stasera sono 124 le vincite con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Il 6 mancava dal 28 gennaio 2020 quando è stato vinto ad Arcola (SP) un Jackpot da 67,2 milioni di euro SuperEnalotto assegnati. Ricordiamo anche la vincita record dopo oltre un anno in attesa avvenuta il 13 agosto 2019 quando furono vinti 209.160.441 euro a Lodi, al bar Marino di via Cavour 46.Ecco la Top five dei Jackpot della storia. Per ognuno viene indicato anche il ritardo rispetto alla vincita precedente. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro.1 13/08/19 209.160.441,54 euro Lodi (LO) 178 concorsi2 30/10/10 177.729.043,16 euro Bacheca dei Sistemi 112 concorsi3 27/10/16 163.538.706,00 euro Vibo Valentia (VV) 200 concorsi4 22/08/09 147.807.299,08 euro Bagnone (MS) 86 concorsi5 09/02/10 139.022.314,64 euro Parma (PR) e Pistoia (PT) 72 concorsi