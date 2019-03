Superenalotto, aperte le buste per la concessione: «Responso tra tre mesi»

, bisognerà aspettare tre mesi per conoscere chi gestirà il concorso per i prossimi nove anni: è la novità dopo l'apertura delle buste da parte della. Questa mattina si è tenuta nella sede dei Monopoli la procedura di verifica dei plichi presentati per la gara: in tre in gara, ovvero(attuale concessionario),(che gestisce Lotto e 10eLotto) e(controllata dalla società delle lotterie ceca Sazka ed Emma Capital Ltd).La Commissione, come apprende l'agenzia specializzata Agipronews, ha verificato che fossero presenti tutti i documenti richiesti nelle tre offerte: nei prossimi giorni passerà all'esame delle offerte, con la verifica in dettaglio del contenuto delle buste, in modo da determinare il punteggio con cui verrà aggiudicata la concessione - si legge nei documenti di gara - secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Sarà attribuito un punteggio massimo pari a 100 punti: fino a 45 punti per l'offerta tecnica, fino a 55 punti per l'offerta economica.