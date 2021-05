Superenalotto, centrato un 6 con 2 euro: jackpot da oltre 156 milioni di euro nelle Marche. La quarta vincita di sempre LA TOP 20

Centrato un 6 da record con una schedina da 2 euro e porta a casa il Jackpot Superenalotto di oltre 156,1 milioni di euro. La fortuna bussa alla porta della provincia di Fermo, nelle Marche, dove grazie al Jackpot Superenalotto è stata realizzata la quarta vincita più alta nella storia dei gioco.

La vincita del Jackpot è stata realizzata a Montappone presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Rivendita 3, situato in via Roma, 53, si legge in una nota di Sisal. Quella di stasera è la prima vincita con punti sei del 2021. La sestina vincente è stata: 1,7,37,43,63,81 - Jolly 34 - SuperStar 26. Il sei è stato centrato con una schedina da 2 euro. Il 6 mancava dal 7 luglio 2020 quando è stato vinto a Sassari (SP) un Jackpot da oltre 59 milioni di euro. Con quella di stasera sono 125 le vincite con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Il montepremi in palio per l'estrazione di martedì 25 maggio riparte da 31,3 milioni di euro.

Si tratta della quarta vincita più alta di sempre in Italia dietro a quella di oltre 209 milioni di euro centrata a Lodi il 18 agosto 2019, a quella da 177,7 milioni di euro del 30 ottobre 2010 e che fu divisa da 70 vincitori che avevano acquistato un sistema ed a quella da 163,5 milioni, ottenuta il 27 ottobre 2016 a Vibo Valentia.

Allo Stato rientrano 31 milioni. Trentuno milioni e 240mila euro del Jackpot centrato questa sera con il SuperEnalotto, riporta agipronews, torneranno nelle casse dello Stato: è l’effetto della “tassa sulla fortuna” - introdotta a gennaio 2012 e modificata con l’ultima legge di bilancio - che prevede un prelievo del 20%, calcolato sulla parte eccedente i 500 euro di vincita.

Come riscuotere la vincita. Il regolamento del SuperEnalotto, spiega Agipronews, prevede che il vincitore del Jackpot - se ha giocato in una ricevitoria – può presentare entro 90 giorni il tagliando vincente ad uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in Via A. Tocqueville 13 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma. Se la giocata è stata effettuata online, si dovrà presentare la stampa della giocata vincente, un documento di identità valido ed il codice fiscale.

La top 20 delle vincite più alte

1 13/08/19 209.160.441,54 euro Lodi (LO) 178 concorsi

2 30/10/10 177.729.043,16 euro Bacheca dei Sistemi 112 concorsi

3 27/10/16 163.538.706,00 euro Vibo Valentia (VV) 200 concorsi

4 22/5/21 156.294.151,36 euro. Montappone (FM)

5 22/08/09 147.807.299,08 euro Bagnone (MS) 86 concorsi

6 09/02/10 139.022.314,64 euro Parma (PR) e Pistoia (PT) 72 concorsi

7 17/04/18 130.195.242,12 euro Caltanissetta (CL) 110 concorsi

8 23/10/08 100.756.197,30 euro Catania (CT) 76 concorsi

9 19/05/12 94.836.378,29 euro Catania (CT) 102 concorsi

10 25/02/17 93.720.843,46 euro Mestrino (PD) 52 concorsi

11 01/08/17 77.735.412,31 euro Caorle (VE) 67 concorsi

12 27/12/10 71.895.694,42 euro Napoli (NA) 24 concorsi

13 04/05/05 71.767.565,57 euro Milano (MI) 54 concorsi

14 19/05/07 71.439.610,83 euro Capanni di Savignano sul Rubicone (FC) 51 concorsi

15 08/01/20 67.218.272,10 euro Arcola (SP) 57 concorsi

16 17/09/19 66.369.584,83 euro Montechiarugolo (PR) 15 concorsi

17 13/08/03 65.985.105,96 euro Veduggio Con Colzano (MI) 45 concorsi

18 22/09/11 65.038.202,39 euro Gubbio (PG) 63 concorsi

19 17/12/05 62.524.371,05 euro Sangano (TO) 38 concorsi

20 19/09/06 61.042.310,24 euro Bologna (BO) 47 concorsi

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Maggio 2021, 22:18

