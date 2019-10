Sivincetutto Superenalotto, ultima estrazione: i numeri vincenti di oggi mercoledì 30 ottobre

Million Day, numeri vincenti del 30 ottobre

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, l'estrazione di oggi: su Leggo.it a questa pagina numeri vincenti e quote del concorso Sisal che assegna l'intero jackpot settimanale in una sola estrazione, ogni mercoledì. Dopo diverse estrazioni senza un 'sei', mercoledì scorso un fortunato vincitore si è portato a casa 75mila euro: attesa invece per l'estrazione di domani del classico, che assegnerà un jackpot da 25,5 milioni di euro.