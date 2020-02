Sivincetutto Superenalotto, numeri vincenti e quote di mercoledì 12 febbraio. Nessun Sei

Million Day, i numeri vincenti del 12 febbraio

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 20:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, le estrazioni e i numeri vincenti di oggi mercoledì 12 febbraio 2020: su Leggo.it come sempre a questa pagina la sestina vincente del concorso Sisal che mette in palio l'intero jackpot in una sola estrazione settimanale.Attesa invece per il classicodi domani: il jackpot a disposizione per chi dovesse indovinare il 'Sei' sarà diIl gioco consiste nelche costituiscono la combinazione vincente estratti da una serie di numeri compresa tra 1 e 90. La combinazione di gioco èdi cui il giocatore pronostica l’estrazione. Il costo unitario al pubblico della singola combinazione di gioco èpunti 6 - 0 € 0,00punti 5 - 16 € 486,88punti 4 - 183 € 102,66punti 3 - 2.145 € 38,98punti 2 - 12.414 € 9,57