Sivincetutto Superenalotto, ultima estrazione. I numeri vincenti di oggi mercoledì 11 dicembre

Million Day, i numeri vincenti di mercoledì 11 dicembre

Mercoledì 11 Dicembre 2019, 18:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, l'estrazione di oggi mercoledì 11 dicembre: come ogni mercoledì su Leggo i numeri vincenti del concorso Sisal che una volta alla settimana premia i fortunati che indovineranno la sestina vincente, mettendo a disposizione l'intero jackpot settimanale in una sola estrazione. Anche mercoledì scorso nessuno ha indovinato il "Sei". Attesa invece per l'estrazione delclassico, che nell'estrazione di domani mette in palio un jackpot da oltre