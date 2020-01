Sivincetutto Superenalotto, i numeri vincenti di mercoledì 15 gennaio. Due "5" da tremila euro

Million day, i numeri vincenti di mercoledì 15 gennaio

, nessun 6 nell'estrazione di oggi mercoledì 15 gennaio 2020: il concorso Sisal che mette a disposizione l'intero jackpot in una sola estrazione, come ogni mercoledì, ha però assegnato due '5', con i fortunati che si mettono in tasca oltre 3mila euro. Attesa invece per il, che nell'estrazione di domani invece assegnerà un jackpot molto più alto: ben 61,5 milioni di euro.Punti 6: NESSUNOPunti 5: 2 totalizzano Euro: 3.023,33Punti 4: 104 totalizzano Euro: 140,22Punti 3: 1.395 totalizzano Euro: 46,53Punti 2: 8.304 totalizzano Euro: 11,11