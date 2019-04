Gioca un euro al MillionDay di Lottamattica... e vince un milione di euro

BASSANO DEL GRAPPA - Madama Fortuna è passata sabato sera con generosità per la Città del Grappa: ha sostato nella tabaccheria di Carlo Meneghetti di piazzale Cadorna giusto il tempo per consegnare la somma di 1 milione di euro a un anonimo cliente che qualche ora prima aveva “investito” 1 euro nel MillionDay, il gioco numerico a quota fissa di Lottomatica attivo da circa 1 anno, con estrazione giornaliera alle 19. Il fortunato giocatore sabato ha indovinato la combinazione dei cinque numeri vincenti: 2, 3, 10, 34, 43. In città è caccia aperta al vincitore che al momento non ha contattato il 39enne titolare della tabaccheria, Carlo Meneghetti. «Ritengo che il neomilionario - le parole del gestore- sia un cliente abituale, ho qualche sospetto sulla sua identità ma di più non dico. Ho una settantina di clienti che giornalmente giocano MillionDay, attendo che si faccia vivo, anche in forma anonima». Ultimo aggiornamento: 20:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA