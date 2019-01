Leggo.it

Million Day, maxi vincita: gioca due euro e vince due milioni

I NUMERI VINCENTI DI MARTEDI' 29 GENNAIO 2019

Segui in diretta sul'estrazionedi oggi martedì 29 gennaio 2019. Dalle 19 in diretta tutti i numeri vincenti on line.è il nuovo gioco diche permette di vincere un milione di euro puntando appena un euro e giocando cinque numeri su un totale di 55.