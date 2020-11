Million Day, i cinque numeri vincenti di oggi martedì 10 novembre 2020

Million Day i numeri vincenti di oggi 10 novembre 2020. Su Leggo.it in diretta l'estrazione del Million Day odierno. I cinque numeri vincenti di stasera: 46 - 43 - 14 - 6 - 42. Million Day è il gioco di Lottomatica che permette di vincere un milione di euro. Terzo milionario consecutivo in Lombardia! Dopo i milionari del 26 ottobre a Busto Arsizio (VA) e del 3 novembre a Milano, Mercoledì 4 novembre, a Trescore Balneario (BG), un altro giocatore in Lombardia è diventato MILIONARIO, grazie ad un sistema integrale che mette in gioco 8 numeri.

I NUMERI VINCENTI DI MARTEDI' 10 NOVEMBRE 2020

46 - 43 - 14 - 6 - 42

