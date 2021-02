Million Day, in diretta l'estrazione dei cinque numeri vincenti di sabato 20 febbraio 2021. Su Leggo.it in diretta l'estrazione del Million Day. I cinque numeri vincenti di oggi: 7 23 24 31 51. Million Day è il gioco di Lottomatica che permette di vincere un milione di euro. Martedì 9 febbraio, a Palermo, in Sicilia, il fortunato giocatore ha vinto 1.000.000€ grazie ad una giocata plurima da 5€. Sono state realizzate anche 111 vincite da 1.000€ in tutta Italia.

Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, sabato 20 febbraio 2021: i numeri vincenti

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DI SABATO 20 FEBBRAIO 2021

7 23 24 31 51

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Febbraio 2021, 22:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA