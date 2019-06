​Megamillions, vinto il premio da 350 milioni di dollari: ora il SuperEnalotto ha il jackpot più alto del mondo

Lunedì 10 Giugno 2019, 14:17

È stato giocato in California il tagliando vincente delcirca 309 milioni di euro, assegnato sabato scorso. Ora ilha il jackpot più alto del mondo:Il Megamillions cede lo scettro al. In california è stato centrato il jackpot da 350 milioni di dollari il settimo jackpot nella storia del gioco e il più grande centrato dallo scorso ottobre.Un colpo fortunato che adesso proietta il SuperEnalotto in vetta alla classifica dei premi più alti al mondo, grazie ai 167 milioni di euro che metterà in palio per il concorso di martedì 11 giugno, che seguiremo come sempre suNella classifica dei premi più alti assegnati dal concorso, spiega Agipronews, l’attuale premio di prima categoria occupa la seconda posizione, alle spalle dei 177,7 milioni vinti in tutta Italia nel 2010 (grazie a un sistema) e davanti ai 163,5 milioni finiti a Vibo Valentia nel 2016. Il premio di prima categoria è stato centrato l’ultima volta quasi un anno fa, il 23 giugno, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote.