Lotto, vinti in Toscana 150 mila euro: ecco dove sono state centrate le vincite L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito vincite per oltre 7,2 milioni di euro in tutta Italia







Ida Di Grazia di L'ultimo concorso del Lotto, quello di martedì 20 settembre premia la Toscana con due vincite che raggiungono quasi 150mila euro. Tripletta tra Roma e provincia. Sul sito di Leggo.it è presente inoltre l'archivio delle estrazioni del Lotto del 2020 e del 2021 e 2022. Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 20 settembre 2022: numeri vincenti e quote Didascalia Il Gioco del Lotto premia la Toscana con quasi 150mila euro: si festeggia a Pescia, in provincia di Pistoia, con un colpo da 124.500 euro - la vincita più alta dell’ultimo concorso - e con un’altra vincita da 24.900 euro. Tripletta tra Roma e provincia, con un colpo da oltre 50mila euro nella Capitale, un terno secco da 45mila euro a Pomezia (4-7-17) e un altro terno secco da 22.500 euro (4-5-7) sempre a Roma. Il Simbolotto invece premia Genova con oltre 43mila euro. L’ultimo concorso del Lotto, rileva agipronews, ha distribuito vincite per oltre 7,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 768,7 milioni dall’inizio dell’anno. https://t.co/lBUEdrJGUd — Leggo (@leggoit) September 21, 2022 Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Settembre 2022, 12:15

