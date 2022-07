Lotto, la fortuna bacia la Campania: in regione vinti oltre 136 mila euro. Ecco dove. L’ultimo concorso del Lotto, quello di giovedì 30 giugno, ha distribuito oltre 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 535,5 milioni dall’inizio dell’anno.

Il Lotto premia la Campania: nell’ultimo concorso, infatti, sono state centrate vincite complessive che superano i 136 mila euro. La più alta, rileva agipronews, arriva da Sant’Antonio Abate, con un colpo da 100 mila euro, seguita dai 22.500 euro vinti a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta. Conclude il tris campano il colpo centrato a Pagani, in provincia di Salerno, con una vincita da 14.025 euro.



Sul podio di giornata si piazzano invece il Lazio, con i 27.500 euro vinti a Terracina, in provincia di Latina, e la Sicilia grazie ai 23.750 euro vinti a Caltagirone, in provincia di Catania. Da segnalare anche un bis di vincite gemelle in Calabria: ad Amantea, in provincia di Cosenza, e a Vibo Valentia due fortunati giocatori si sono portati a casa 9.500 euro ciascuno.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Luglio 2022, 12:30

