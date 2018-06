Lotto e Superenalotto, le estrazioni di oggi 4 giugno in tempo reale dalle 20

Lotto e Superenalotto, le estrazioni di giovedì 31 maggio

Due estrazioni in due giorni:, 10eLotto etornano oggi per l'estrazione 'saltata' sabato 2 giugno per la concomitanza con la Festa della Repubblica, e torneranno anche domani. Doppio appuntamento dunque per concorsi e numeri vincenti, con il Superenalotto che metterà in palio un jackpot da 42,5 milioni di euro.