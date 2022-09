Lotto, Regina Elisabetta morta: i numeri da giocare secondo la Smorfia napoletana

di Redazione web

La Regina Elisabetta morta scatena gli appassionati di Lotto e della Smorfia napoletana. Quali sono i numeri da giocare al Lotto per l'estrazione di domani?

Anzittutto, il 6 che, nella Smorfia napoletana, rappresenta sia il ponte che la città di Londra, visto anche che operazione in corso "London Bridge is Down". Poi a seguire il 73, simbolo della regina, l'85 per il decesso della donna e infine il 55 che indica lutto nazionale.

Occhio anche ad altri numeri: il 24 (Regina di Scozia), il 70 (gli anni trascorsi sul trono) e 8,9 e 22, che corrispondono alla data del suo decesso. Insomma, la scelta è ampia per l'estrazione del Lotto di domani, sabato 10 settembre 2022. Estrazione in cui il Superenalotto metterà in palio il jackpot più alto al mondo

