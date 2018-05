Lotto estrazioni di oggi 2 maggio, i numeri vincenti e le combinazioni di 10eLotto e Sivincetutto

Queste le quote del concorso SiVinceTutto di oggi 2 maggio:

Punti 6: NESSUNO

Punti 5: 8 totalizzano Euro: 1.332,39

Punti 4: 216 totalizzano Euro: 119,01

Punti 3: 2.703 totalizzano Euro: 42,33

Punti 2: 14.784 totalizzano Euro: 11,00

Mercoledì 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:51

Su Leggo.it come sempre l'estrazione in tempo reale con i numeri vincenti. Con un giorno di 'ritardo', torna il(e del): le estrazioni si sono tenute questa sera, dopo la pausa di ieri per via della Festa dei Lavoratori, e con il Superenalotto anticipato a lunedì. Sempre questa sera è invece il turno del concorsoBARI 42 26 89 79 18CAGLIARI 62 89 11 9 58FIRENZE 5 42 47 69 55GENOVA 49 43 55 87 33MILANO 14 59 75 76 44NAPOLI 85 88 23 47 75PALERMO 35 14 54 18 3ROMA 82 17 62 22 72TORINO 42 79 87 23 46VENEZIA 87 45 34 17 22NAZIONALE 16 18 5 29 105 11 14 17 26 35 42 43 45 47 49 55 59 62 79 82 85 87 88 89NUMERO ORO 42DOPPIO ORO 4240 20 68 84 30 14