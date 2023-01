Lotto, centrato un terno da 475mila euro: è la vincita più alta dall'inizio del 2023. Ecco dove

di Redazione web

Il Lotto premia la Campania: nell’estrazione del 10 gennaio un fortunato giocatore di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, è riuscito a centrare un premio del valore di 475 mila grazie a tre ambi e un terno sulla ruota Nazionale. Si tratta della vincita più alta di questo inizio di 2023.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 10 gennaio 2023: numeri vincenti

Lotto: in provincia di Salerno vinti 475mila euro, è la più alta del 2023. Ecco dove

Tutte le vincite

Nell'estrazione del Lotto di martedì 10 gennaio sempre in Campania, ad Acerra, in provincia di Napoli, è stata centrata un’altra vincita da 26.700 euro che porta il totale in regione a oltre 500 mila euro. Festeggia anche la Puglia con un giocatore di Foggia che, rileva agipronews, ha vinto 14mila euro e uno di Putignano, in provincia di Bari, che porta a casa un premio da 14.250 euro.

Doppietta, invece, nel Lazio con due vincite - rispettivamente da 14.409 e 14mila euro - centrate a Roma e a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. A segno, poi, anche Osimo, in provincia di Ancona, con una vincita pari a 24.950, Bolzano con 22.500 euro vinti da un fortunato giocatore e un’altra vincita identica centrata a Staranzano, in provincia di Gorizia. A chiudere, poi, Cilavegna, in provincia di Pavia, dove un giocatore ha vinto 21.660 euro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Gennaio 2023, 11:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA