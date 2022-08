Il Superenalotto fa sognare: ondata di "5" in tutta Italia. Ecco dove

Il Jackpot del Superenalotto continua a viaggiare verso nuovi record, dopo l'estrazione di giovedì scorso in cui non è stato centrato nessun 6, il montepremi in palio ha raggiunto quota 257,2 milioni di euro. Ma la fortuna ha fatto visita a ben nove giocatori di tutta Italia che hanno centrato il "5" da 28 mila euro ciascuno.

Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Calabria. Sono cinque le regioni Italiane che nell'estrazione del Superenalotto di giovedì scorso hanno fatto sognare i fortunati vincitori grazie ai punti "5". Come riporta Agipronews, ben due del valore di 28.074,52 euro ciascuno, sono andati in Lombardia.

La prima vincita è stata centrata al bar di via Morengo 12 a Pagazzano, in provincia di Bergamo, mentre la seconda è stata registrata nel tabacchi di via IV Novembre 49 a Soresina, in provincia di Cremona.

Il Trentino Alto Adige si scopre fortunato grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 18 agosto, sono stati centrati due "5" del valore di 28.074,52 ciascuno. La prima giocata è stata convalidata nel tabacchi di via Maccani 36 a Trento mentre la seconda è stata centrata nell'esercizio di Strada Pareda 5 a Canazei, in provincia di Trento.

La Calabria festeggia grazie al SuperEnalotto con un “5” da 28.074,52 euro. La giocata vincente è stata registrata nell’esercizio di viale della Musica 152 a San Calogero, in provincia di Vibo Valentia.

Infine anche l’Emilia Romagna va a segno con due “5” sempre del valore di 28.074,52 euro. La prima giocata vincente è stata convalidata nella tabaccheria di corso Matteotti 11 a Jolanda di Savoia, in provincia di Ferrara, mentre l'altra è stata centrata nell'esercizio di piazza Tre Martiri 14 a Bagnocavallo, in provincia di Ravenna.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Agosto 2022, 16:56

