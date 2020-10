“Il gioco buono: un alleato contro l'illegalità”: mercoledì 28 ottobre la tavola rotonda via streaming. Prendendo spunto dalla presentazione del progetto di ricerca SWG “Da Grandi si Gioca” che ha indagato il rapporto tra gli adulti italiani e il gioco, l'incontro intende offrire un'occasione di confronto sul tema del buon gioco e sulle sue implicazioni per la tutela del giocatore e per il contrasto al gioco illegale.

L’iniziativa, organizzata da Formiche in collaborazione con SWG, si svolgerà in modalità digitale alle ore 11:30.

Dopo la presentazione del Progetto da parte di Riccardo Grassi, Direttore di Ricerca SWG, interverranno, tra gli altri, Pier Paolo Baretta, Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, l’Avv. Alessandro Canali dell’Agenzia Dogane e Monopoli e Giuliano Frosini Senior Vice President di Lottomatica. L'agenda dei lavori prevede, a seguito di questi interventi, un dibattito aperto a tutti i partecipanti all'iniziativa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Ottobre 2020, 17:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA