Gratta e Vinci, vinti 500mila euro a Firenze con un biglietto 'Tutto per Tutto'

10eLotto, vinti 150mila euro con una giocata da 15 euro

, maxivincita da 500mila euro in Toscana. La Dea bendata tocca la città di Firenze, dove un misterioso e fortunato vincitore ha realizzato una vincita da mezzo milione, un miliardo di vecchie lire, con il biglietto gratta e vinci «Tutto per Tutto». Dall'inizio dell'anno il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per oltre 930 milioni di euro in tutta Italia.Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita di Fernanda Manetti, in Via Francesco Baracca, 135/I a Firenze. «Siamo contenti per il vincitore e speriamo che chi ha vinto ne abbia realmente bisogno!», ha dichiarato Fernanda Manetti, titolare del punto vendita.