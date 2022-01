Estrazioni Lotto e Superenalotto, cosa succede oggi sabato 1 gennaio

Estrazioni Lotto, 10eLotto e Superenalotto: cosa succede oggi sabato 1 gennaio. Nonostante sia sabato, giorno tradizionale di estrazioni come il martedì e il giovedì, quelle previste per stasera non ci saranno.

Come per tutte le festività, anche quella di Capodanno prevede il rinvio delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Ecco a quando.

In riferimento a quanto stabilito dalla nota di Agenzie Dogane e Monopoli:

- l'estrazione prevista per il giorno 1 gennaio 2022, verrà posticipata al giorno 3 gennaio.

Stesso discorso per la festività dell'Epifania, di giovedì 6 gennaio. Come spiegato da Agenzie Dogane e Monopoli:

- l'estrazione prevista il 6 gennaio, verrà posticipata al giorno 7 gennaio 2022

