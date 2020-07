Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 25 luglio 2020

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 25 luglio 2020. Conosceremo i numeri vincenti dalle ore 20, a seguire pubblicheremo le quote. La sestina vincente del Superenalotto: 18 30 42 70 78 80 NUMERO JOLLY 1 SUPERSTAR 84 . Nessun 6 né 5+, il jackpot a disposizione per il prossimo concorso sale a 18 milioni e 800 mila euro.



LOTTO, LE RUOTE

BARI 39 2 71 66 3

CAGLIARI 67 20 32 82 6

FIRENZE 2 41 14 17 61

GENOVA 90 28 1 69 10

MILANO 69 40 64 58 12

NAPOLI 52 90 34 60 54

PALERMO 40 13 49 43 66

ROMA 90 80 81 44 75

TORINO 31 45 86 23 79

VENEZIA 52 33 84 42 56

Su Leggo.it la diretta delle estrazioni di sabato 25 luglio 2020. Conosceremo i numeri vincenti dalle ore 20, a seguire pubblicheremo le quote. La sestina vincente del Superenalotto: 18 30 42 70 78 80 NUMERO JOLLY 1 SUPERSTAR 84. Nessun 6 né 5+, il jackpot a disposizione per il prossimo concorso sale a 18 milioni e 800 mila euro.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE



18 30 42 70 78 80

NUMERO JOLLY 1

SUPERSTAR 84

10ELOTTO, I NUMERI

1 2 13 14 20 28 31 32 33 39

40 41 45 52 64 67 69 71 80 90



NUMERO ORO: 39

DOPPIO ORO: 39 e 2



LE QUOTE



Queste le quote del Concorso Superenalotto / SuperStar n.71 di oggi: SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 7 totalizzano Euro: 26.510,42

Punti 4: 481 totalizzano Euro: 391,75

Punti 3: 18.720 totalizzano Euro: 30,36

Punti 2: 297.177 totalizzano Euro: 5,94



SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5 + SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 2 totalizzano Euro: 39.175,00

Punti 3SS: 60 totalizzano Euro: 3.036,00

Punti 2SS: 1.187 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 7.807 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 18.924 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediatamente: 13.769 totalizzano Euro: 344.225,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 18.800.000,00

Ultimo aggiornamento: Saturday 25 July 2020, 20:37

