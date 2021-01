Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 26 gennaio 2021: numeri vincenti e quote

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 26 gennaio 2021 in diretta su Leggo.it. I numeri vincenti e le quote. La sestina vincente del Superenalotto sarà resa nota dalle ore 20 in poi. Il jackpot a disposizione questa sera è di 97 milioni e 100 mila euro.

ESTRAZIONI DEL LOTTO DI OGGI MARTEDI' 26 GENNAIO

Come ogni martedì tornano le estrazioni del Lotto. Oggi, martedì 26 gennaio, come al solito Leggo.it seguirà le estrazioni in diretta dei numeri delle undici ruote. Come accaduto negli ultimi mesi anche questa sera le estrazioni del lotto saranno effettuati dalla Sala Belli in Roma. Questo - evidentemente - rallenterà le operazioni legate al gioco del Lotto; infatti si svolgeranno in tre fasi prima con le estrazioni delle ruote di centro, poi quelle del nord poi quelle del Sud.

LOTTO, LE RUOTE

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

ESTRAZIONI DEL SUPERENALOTTO

È di quasi 100 milioni il jackpot per l'estrazione del superenalotto di oggi martedì 26 gennaio. Un'estrazione molto attessa quella di stasera anche per l'immenso premio disponibile per chi indovina la sestina vincente. Sestina vincente che sarà resa nota subito dopo le 20. Il Superenalotto è un gioco Sisal

SUPERENALOTTO LE QUOTE

10ELOTTO, I NUMERI 26 GENNAIO 2021

